Гросси: ситуация вокруг Запорожской АЭС «эволюционировала»

В ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ столкнулось с бюрократическими и политическими проблемами, однако к данному моменту обстановка «эволюционировала», рассказал в интервью RT генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Как напомнил собеседник, первый визит делегации агентства был в сентябре 2022 года.

«К тому времени там были прямые атаки на саму станцию, по предприятию, поэтому ситуация была серьёзная», — сказал Гросси, добавив, что последствия таких ударов могли быть «немыслимы».

Изменения, которые произошли с тех пор, носят в том числе технический характер: работа АЭС приостановлена, а Россия учредила новую структуру для управления станцией, отметил глава МАГАТЭ.

Гросси признал, что пока происходит вооружённый конфликт, он не может сказать, что «всё хорошо», однако есть и положительные моменты. Так, например, МАГАТЭ устойчиво присутствует на атомной электростанции и может работать как с работниками самой АЭС, так и непосредственно с российским руководством и представителями «Росатома».

6 марта Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов обсуждать чувствительные темы.