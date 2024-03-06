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Гросси: ситуация вокруг Запорожской АЭС «эволюционировала»

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В ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ столкнулось с бюрократическими и политическими проблемами, однако к данному моменту обстановка «эволюционировала», рассказал в интервью RT генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Гросси: ситуация вокруг Запорожской АЭС «эволюционировала»
  • Gettyimages.ru

Как напомнил собеседник, первый визит делегации агентства был в сентябре 2022 года.

«К тому времени там были прямые атаки на саму станцию, по предприятию, поэтому ситуация была серьёзная», — сказал Гросси, добавив, что последствия таких ударов могли быть «немыслимы».

Изменения, которые произошли с тех пор, носят в том числе технический характер: работа АЭС приостановлена, а Россия учредила новую структуру для управления станцией, отметил глава МАГАТЭ.

Гросси признал, что пока происходит вооружённый конфликт, он не может сказать, что «всё хорошо», однако есть и положительные моменты. Так, например, МАГАТЭ устойчиво присутствует на атомной электростанции и может работать как с работниками самой АЭС, так и непосредственно с российским руководством и представителями «Росатома». 

6 марта Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов обсуждать чувствительные темы.

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