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Гросси заверил Путина в готовности обсуждать чувствительные темы

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов обсуждать чувствительные темы.
Гросси заверил Путина в готовности обсуждать чувствительные темы
  • РИА Новости

По словам Гросси, для него очень важно было снова встретиться с Путиным. Он напомнил, что прошлая их встреча состоялась в Санкт-Петербурге в 2022 году.

«Это была важная встреча. Мне кажется, всё, что произошло с тех пор, ещё больше показывает своевременность этой беседы... Есть вызовы, и эти вызовы мы будем обсуждать. Есть и чувствительные вопросы», — отметил он.

Также в ходе встречи Гросси назвал чрезвычайно важной встречу специалистов «Росатома» и МАГАТЭ.

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