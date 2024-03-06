Гросси заверил Путина в готовности обсуждать чувствительные темы
- РИА Новости
По словам Гросси, для него очень важно было снова встретиться с Путиным. Он напомнил, что прошлая их встреча состоялась в Санкт-Петербурге в 2022 году.
«Это была важная встреча. Мне кажется, всё, что произошло с тех пор, ещё больше показывает своевременность этой беседы... Есть вызовы, и эти вызовы мы будем обсуждать. Есть и чувствительные вопросы», — отметил он.
Также в ходе встречи Гросси назвал чрезвычайно важной встречу специалистов «Росатома» и МАГАТЭ.