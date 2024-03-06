Байден заявил, что Трамп «съёживается» перед Путиным
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Слова Байдена распространил его предвыборный штаб, пишет CNN.
Комментируя решение Никки Хейли выйти из президентской гонки, Байден отметил, что она была готова «говорить правду» о Трампе, в частности о его «неумении отличать добро от зла».
«А также о том, как он съёживается перед Путиным», — сказал он.
6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.
После этого Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.