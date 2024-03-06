Байден заявил, что Трамп «съёживается» перед Путиным

Американский лидер Джо Байден утверждает, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «съёживается» перед президентом России Владимиром Путиным.

Слова Байдена распространил его предвыборный штаб, пишет CNN.

Комментируя решение Никки Хейли выйти из президентской гонки, Байден отметил, что она была готова «говорить правду» о Трампе, в частности о его «неумении отличать добро от зла».

«А также о том, как он съёживается перед Путиным», — сказал он.

6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

После этого Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.