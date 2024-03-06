RT в Telegram
Подпишись

Байден заявил, что в его избирательной кампании есть место для сторонников Хейли

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдётся место для сторонников бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая ранее вышла из президентской гонки.

Его слова приводит агентство Associated Press.

Байден утверждает, что бывший американский президент Дональд Трамп ясно дал понять, что ему не нужны сторонники Хейли в его кампании. 

«Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место», — сказал Байден.

6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

После этого Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить