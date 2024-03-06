Байден заявил, что в его избирательной кампании есть место для сторонников Хейли
Его слова приводит агентство Associated Press.
Байден утверждает, что бывший американский президент Дональд Трамп ясно дал понять, что ему не нужны сторонники Хейли в его кампании.
«Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место», — сказал Байден.
6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.
После этого Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.