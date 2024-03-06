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Немецкий политолог Рар: в ситуации вокруг Украины остаётся только молиться

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Немецкий политолог Александр Рар считает, что движения за мир в ситуации вокруг Украины «нигде нет» даже в зародыше, поэтому остаётся только «хвататься за голову и молиться». Так он прокомментировал риторику и действия европейских политиков, а также вероятность поставок ракет Taurus украинской армии из Германии.

На фоне скандала с утечкой переговоров немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту, «Зелёные» и свободные демократы, вероятно, начнут под давлением СМИ менять правящую левую партию СДПГ на правую ХДС/ХСС в коалиции, считает Рар.

По оценкам политолога, повторяется история прошлых трёх веков: европейцы не терпят в европейской архитектуре доминирующую Россию, а Россия не может согласиться на роль младшего партнёра.

На фоне этих событий приходится констатировать дальнейший рост конфронтации, уверен Рар.

«Вместо взаимных поисков дипломатического решения в опаснейшем конфликте мы наблюдаем сплошную эскалацию», — заключил политолог.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что утечка содержания разговора германских военных о возможности атаки на Крымский мост ракетами Taurus свидетельствует о вовлечённости Берлина в конфликт на Украине.

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