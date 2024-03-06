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Путин: Россия делает всё для повышения безопасности атомных объектов

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва делает всё, чтобы повысить безопасность атомных объектов.
Путин: Россия делает всё для повышения безопасности атомных объектов
  • РИА Новости

Во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси он подчеркнул, что Москва готова к дальнейшей работе по всем направлениям и обсуждению любых вопросов по атомной энергетике во всём мире.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям», — добавил президент.

Путин также поблагодарил Гросси за встречные шаги по укреплению совместной работы.

Глава государства начал встречу с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым и Гросси в Сочи.

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