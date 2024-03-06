Сийярто: налогоплательщики в ЕС должны знать, куда Киев потратил их деньги
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков», — цитирует дипломата РИА Новости.
Сийярто рассказал, что каждый раз, когда ЕС принимает решение об очередной финансовой помощи Украине, Венгрия всегда подчёркивает, что у Будапешта есть право знать, как Киев распорядится деньгами.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что €16 млрд из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно пропали.