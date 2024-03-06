Сийярто: налогоплательщики в ЕС должны знать, куда Киев потратил их деньги

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские налогоплательщики имеют право знать, куда и на что киевские власти потратили отправленные им деньги.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков», — цитирует дипломата РИА Новости.

Сийярто рассказал, что каждый раз, когда ЕС принимает решение об очередной финансовой помощи Украине, Венгрия всегда подчёркивает, что у Будапешта есть право знать, как Киев распорядится деньгами.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что €16 млрд из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно пропали.