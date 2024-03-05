Политик Филиппо: денежная помощь ЕС бесследно исчезла на Украине
Об этом он написал в соцсети Х.
По словам политика, Владимир Зеленский заявил, что €16 млрд, собранные в 2022 году для Украины, «так и не были получены».
«€16 млрд пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — сказал Филиппо.
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью.
Также в Житомирской области выявили злоупотребления с выдачей медимущества для ВСУ.