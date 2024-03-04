В Житомирской области выявили злоупотребления с выдачей медимущества для ВСУ
«Эти турникеты получены ещё в апреле 2023 года, и только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным», — заявили в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что после обнаружения треть найденных турникетов уже передали ВСУ. Проверка также показала, что кроме них на передовую не отправили персональные аптечки и рюкзаки для боевых медиков.
Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство проверит все ВВК Киева из-за жалоб на коррупцию.