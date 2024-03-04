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В Житомирской области выявили злоупотребления с выдачей медимущества для ВСУ

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Сотрудники Минобороны Украины в ходе аудита выявили злоупотребления с выдачей 30 тыс. турникетов американского производства и другого медицинского имущества для украинской армии, которое пролежало год на складах одной из частей в Житомирской области.

«Эти турникеты получены ещё в апреле 2023 года, и только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным», — заявили в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что после обнаружения треть найденных турникетов уже передали ВСУ. Проверка также показала, что кроме них на передовую не отправили персональные аптечки и рюкзаки для боевых медиков.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство проверит все ВВК Киева из-за жалоб на коррупцию.

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