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Advance: Москва жёстко предупредила Запад о последствиях необдуманных решений

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Российские власти жёстко предупредили Запад о последствиях необдуманных решений по Украине, говорится в материале Advance.
Advance: Москва жёстко предупредила Запад о последствиях необдуманных решений
  • РИА Новости

Автор статьи напомнил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ рискует столкнуться с «ужасными последствиями», если предпримет какие-либо действия, которые были озвучены в разговоре немецких офицеров.

Также издание отметило, что Запад ради поражения России на Украине готов отправить вместо украинцев в зону конфликта «кого-то другого». Подчёркивается, что такой сценарий обернётся последствиями, так как особенность конфликта заключается в том, что над ним постоянно висит угроза ещё большей эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сам факт обсуждения возможности отправки войск НАТО на Украину ужасен.

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