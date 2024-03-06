Медведев поиронизировал над отказом Зеленской ехать на выступление Байдена

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поиронизировал над отказом Елены Зеленской и «вдовы российского экстремиста» ехать на выступление президента США Джо Байдена.

В своей публикации в Telegram Дмитрий Медведев назвал Байдена «стариканом с блуждающей улыбкой».

«Получилось грустненько: вдова и пока не вдова просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры. Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья», — сказал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, это не помешает Байдену «завтра объявить нации, что он провёл незабываемую ночь в прекрасной компании».

По информации «Украинской правды», визит супруги Владимира Зеленского Елены в США, где 7 марта состоится выступление Байдена в конгрессе, не состоится.