«Украинская правда»: жена Зеленского пропустит выступление Байдена в США
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Первоначально об отказе Зеленской посетить США сообщила газета The Washington Post. Эти данные украинскому изданию подтвердил представитель офиса Зеленского.
«...Из-за запланированных событий в графике... первая леди не сможет принять участие в мероприятии», — приводятся его слова в публикации.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак доложил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану о ситуации на поле боя и действиях ВСУ.