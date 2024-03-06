«Украинская правда»: жена Зеленского пропустит выступление Байдена в США

Визит супруги Владимира Зеленского Елены в США, где 7 марта состоится выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе, не состоится. Об этом сообщает «Украинская правда».

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Первоначально об отказе Зеленской посетить США сообщила газета The Washington Post. Эти данные украинскому изданию подтвердил представитель офиса Зеленского. «...Из-за запланированных событий в графике... первая леди не сможет принять участие в мероприятии», — приводятся его слова в публикации. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак доложил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану о ситуации на поле боя и действиях ВСУ.