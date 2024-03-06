RT в Telegram
Подпишись

«Украинская правда»: жена Зеленского пропустит выступление Байдена в США

Короткая ссылка
Визит супруги Владимира Зеленского Елены в США, где 7 марта состоится выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе, не состоится. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Украинская правда»: жена Зеленского пропустит выступление Байдена в США
  • Gettyimages.ru

Первоначально об отказе Зеленской посетить США сообщила газета The Washington Post. Эти данные украинскому изданию подтвердил представитель офиса Зеленского.

«...Из-за запланированных событий в графике... первая леди не сможет принять участие в мероприятии», — приводятся его слова в публикации.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак доложил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану о ситуации на поле боя и действиях ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить