Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооружённых сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно отправляли оружие Украине после начала спецоперации.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных чиновников, однако доказательства не были приведены.

Сообщается, что прошлым летом, когда Абделя Фаттаха аль-Бурхана «окружили повстанческие силы в столице» он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому. Через несколько недель украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и вели бои, чтобы вытеснить повстанческие силы из столицы.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил изданию, что «в одно время они вывезли из Судана много оружия».

В докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона было сказано, что переданные ВСУ снаряды рискуют попасть на чёрный рынок.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.