Введение крупными блоками стран, такими как ЕС, санкций создаëт немало проблем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выступая в ходе марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание», Песков отметил, что подобные шаги вредят любой стране, в том числе и России.

«Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или когда санкции вводят Соединённые Штаты, крупнейшая мировая экономика в абсолютном выражении, то, конечно, это несёт очень много проблем для любой страны, в том числе и для нашей», — цитирует его РИА Новости.

Также в ходе своего выступления Песков заявил, что санкции Запада привели к мобилизации экономики в России.