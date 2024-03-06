Песков: американские танки ездят по территории России, а потом они горят
«Америка воюет против нас. Она воюет! Танки США ездят по территории Российской Федерации... Они не просто ездят: они ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем. И мы будем уничтожать их дальше», — сказал он.
По словам Пескова, если над территорией России впоследствии будут летать американские самолёты, то они также будут гореть и падать.
Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.