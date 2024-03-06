Лихачёв: Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему ЗАЭС

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что президент России Владимир Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, они обсудят, как сделать ЗАЭС безопасной и действующей.

Ранее сообщалось, что Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам консультаций в Сочи подтвердили договорённость о продолжении контактов.