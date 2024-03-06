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Лихачёв: Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему ЗАЭС

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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что президент России Владимир Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему Запорожской АЭС.
Лихачёв: Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему ЗАЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, они обсудят, как сделать ЗАЭС безопасной и действующей.

Ранее сообщалось, что Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам консультаций в Сочи подтвердили договорённость о продолжении контактов.

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