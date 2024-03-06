Лихачёв: Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему ЗАЭС
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что президент России Владимир Путин и делегация МАГАТЭ проведут переговоры на тему Запорожской АЭС.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, они обсудят, как сделать ЗАЭС безопасной и действующей.
Ранее сообщалось, что Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам консультаций в Сочи подтвердили договорённость о продолжении контактов.
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