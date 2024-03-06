Захарова: Белый дом должен ответить по данным о F-35 США в районе Украины
- РИА Новости
По её словам, прозвучавшим в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодёжи, Москва рассчитывает, что это произойдёт в кратчайшие сроки.
«Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов, потому что это интересует американскую аудиторию, как они относятся к подобному развитию событий», — отметила дипломат.
О применении США истребителей F-35 для обнаружения российских систем ПВО на Украине ранее сообщил глава Министерства обороны Сингапура Нг Энг Хен.