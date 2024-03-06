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Захарова: Белый дом должен ответить по данным о F-35 США в районе Украины

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Белый дом и Госдепартамент США должны отреагировать на публикации о появлении истребителей американских ВВС F-35 в районе Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Белый дом должен ответить по данным о F-35 США в районе Украины
  • РИА Новости

По её словам, прозвучавшим в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодёжи, Москва рассчитывает, что это произойдёт в кратчайшие сроки.

«Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов, потому что это интересует американскую аудиторию, как они относятся к подобному развитию событий», — отметила дипломат.

О применении США истребителей F-35 для обнаружения российских систем ПВО на Украине ранее сообщил глава Министерства обороны Сингапура Нг Энг Хен.

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