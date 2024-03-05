Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.

Об этом информирует Sputnik.

«Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине», — передаёт РИА Новости.

По словам министра, Вашингтон поделился этой информацией со странами НАТО.

Ранее чешский политолог Петр Друлак высказал мнение, что Североатлантический альянс может готовить провокацию в отношении России, чтобы вступить с Москвой в открытое военное противостояние.