Посол России: любое планирование ударов по России — участие в подготовке теракта
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Так он прокомментировал недавний слив переговоров немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост с применением ракет Taurus.
«Фиксируем, что не все в германском руководстве разделяют такой подход... Тем не менее здесь должны чётко сознавать, что любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры... это, по сути, участие в подготовке террористического акта», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецких офицеров «бесславными ублюдками» за разговор об атаке на Крымский мост.