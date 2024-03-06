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Посол России: любое планирование ударов по России — участие в подготовке теракта

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Любое планирование ударов по российским объектам гражданской инфраструктуры является участием в подготовке теракта, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Посол России: любое планирование ударов по России — участие в подготовке теракта
  • globallookpress.com

Так он прокомментировал недавний слив переговоров немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост с применением ракет Taurus.

«Фиксируем, что не все в германском руководстве разделяют такой подход... Тем не менее здесь должны чётко сознавать, что любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры... это, по сути, участие в подготовке террористического акта», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецких офицеров «бесславными ублюдками» за разговор об атаке на Крымский мост.

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