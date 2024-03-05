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Захарова назвала «бесславными ублюдками» военных ФРГ за беседу об атаке на мост

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецких офицеров «бесславными ублюдками» за разговор об атаке на Крымский мост.
Захарова назвала «бесславными ублюдками» военных ФРГ за беседу об атаке на мост
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала во время интервью ТАСС.

Дипломат в беседе отметила, что точкой входа Крымского моста на территорию Крыма является Керчь — именно на её территории фашисты творили безумные зверства, в том числе в отношении детей, которым раздавали отравленную цианистым калием еду.

Она подчеркнула, что каждый немец должен знать, что их предки творили с людьми, и в особенности с детьми, в этом месте.

«Сейчас в Керчи на площади перед школой стоит памятник этим детям... И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый люфтваффе, его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад», — подчеркнула она.

Ранее Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила в беседе с RT, что военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе».

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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