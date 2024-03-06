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В ФРГ детская передача выпустила ролик про Taurus, оправдав его «юмором»

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Детская телепередача «Logo!» в Германии выпустила ролик для подростков, в котором одушевлённые ракеты и танк Leopard 2 обсуждают поставки Taurus на Украину. После критики видео представители телепередачи объяснили свои действия принципами сатиры и юмора.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам одного из представителей телепередачи, материалы рассчитаны на молодёжь и подростков в возрасте от 13 лет и старше.

«Они рассказывают о текущих событиях с юмористической и сатирической точки зрения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ролике немецкая ракета жалуется, что канцлер Олаф Шольц не хочет отдавать её, после чего у Taurus завязывается спор с французской и английской собеседницами, кто же из них нужнее на фронте.

При этом согласно сюжету Scalp и Storm Shadow подтрунивают над Шольцем, который как всегда «шольцует» и сомневается, поскольку боится, что ракета ударит по России.

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