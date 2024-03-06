Байден возмутился, что Коржик из «Улицы Сезам» недоедает печенья
Об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме.
По его словам, некоторые компании — производители снеков полагают, что покупатели не замечают, что с них берут такую же сумму денег за пакет чипсов того же размера, но с меньшим содержимым.
«Я вам скажу, кто заметил: Коржик. Он указал, что его печеньки становятся меньше за те же деньги. Я был ошеломлён, когда узнал, что это произошло», — заявил Байден.
Ранее в The Wall Street Journal заявили, что американцы перестали видеть в Байдене президента США.