Байден возмутился, что Коржик из «Улицы Сезам» недоедает печенья

Президент США Джо Байден возмутился, что мультяшный персонаж Коржик из «Улицы Сезам» недоедает из-за «шринкфляции» — уменьшения порций производителями для сохранения цены.

Об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме.

По его словам, некоторые компании — производители снеков полагают, что покупатели не замечают, что с них берут такую же сумму денег за пакет чипсов того же размера, но с меньшим содержимым.

«Я вам скажу, кто заметил: Коржик. Он указал, что его печеньки становятся меньше за те же деньги. Я был ошеломлён, когда узнал, что это произошло», — заявил Байден.

Ранее в The Wall Street Journal заявили, что американцы перестали видеть в Байдене президента США.