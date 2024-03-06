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Нарышкин: есть договорённость с главой ЦРУ не допускать утечек о личных беседах

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью для «Соловьёв Live», что со своей стороны придерживается договорённости с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились всё-таки держать это в тайне», — сказал Нарышкин.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не только о характере вопросов, которые обсуждаются или будут обсуждаться в личных встречах и телефонных беседах, но и о самих фактах таких бесед.

Ранее сообщалось, что утечка беседы германских офицеров о возможных атаках на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера бригадного генерала Франка Грефе, находившегося в это время в Сингапуре.

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