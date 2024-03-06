Нарышкин: есть договорённость с главой ЦРУ не допускать утечек о личных беседах
Об этом информирует ТАСС.
«Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились всё-таки держать это в тайне», — сказал Нарышкин.
При этом он подчеркнул, что речь идёт не только о характере вопросов, которые обсуждаются или будут обсуждаться в личных встречах и телефонных беседах, но и о самих фактах таких бесед.
Ранее сообщалось, что утечка беседы германских офицеров о возможных атаках на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера бригадного генерала Франка Грефе, находившегося в это время в Сингапуре.