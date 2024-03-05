Эрдоган: Израиль ждут последствия в случае запрета палестинцам посещать святыни

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил последствиями Израилю за возможный запрет палестинцам посещать святые места.

Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Анкаре.

«Запросы радикальных израильских политиков о введении ограничений на проход палестинцев к святым местам являются полным бредом. Последствия таких действий, без сомнений, будут очень тяжелыми», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Эрдоган, что турецкие власти «в связи с приближающимся месяцем Рамадан уведомляют о необходимости предотвращать провокации».

Ранее Эрдоган призвал СБ ООН поскорее «остановить Израиль».