Эрдоган: Израиль ждут последствия в случае запрета палестинцам посещать святыни
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Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Анкаре.
«Запросы радикальных израильских политиков о введении ограничений на проход палестинцев к святым местам являются полным бредом. Последствия таких действий, без сомнений, будут очень тяжелыми», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что Эрдоган, что турецкие власти «в связи с приближающимся месяцем Рамадан уведомляют о необходимости предотвращать провокации».
Ранее Эрдоган призвал СБ ООН поскорее «остановить Израиль».