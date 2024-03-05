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Эрдоган: Израиль ждут последствия в случае запрета палестинцам посещать святыни

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Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил последствиями Израилю за возможный запрет палестинцам посещать святые места.
Эрдоган: Израиль ждут последствия в случае запрета палестинцам посещать святыни
  • AP
  • © Jakub Porzycki

Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Анкаре.

«Запросы радикальных израильских политиков о введении ограничений на проход палестинцев к святым местам являются полным бредом. Последствия таких действий, без сомнений, будут очень тяжелыми», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Эрдоган, что турецкие власти «в связи с приближающимся месяцем Рамадан уведомляют о необходимости предотвращать провокации».

Ранее Эрдоган призвал СБ ООН поскорее «остановить Израиль».

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