Нарышкин назвал нападение 7 октября «абсолютным провалом» разведки Израиля
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.
«Да, это провал прежде всего разведки, которая там считалась одной из чуть ли не самых сильных в мире, но провал абсолютный. И за этот провал вообще должностные лица должны ещё получить», — отметил Нарышкин.
По его словам, деградация разведывательных органов Израиля была вызвана «сложными процессами, которые происходят в мире» и царящем в нём хаосом.
«Просто условия работы существенно изменились. Существенно изменились в худшую сторону. И это тревожно», — отметил он.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о плане ХАМАС напасть на израильскую территорию.