Нарышкин назвал нападение 7 октября «абсолютным провалом» разведки Израиля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьёв LIVE», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1», назвал «абсолютным провалом» израильской разведки атаку ХАМАС 7 октября.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.

«Да, это провал прежде всего разведки, которая там считалась одной из чуть ли не самых сильных в мире, но провал абсолютный. И за этот провал вообще должностные лица должны ещё получить», — отметил Нарышкин.

По его словам, деградация разведывательных органов Израиля была вызвана «сложными процессами, которые происходят в мире» и царящем в нём хаосом.

«Просто условия работы существенно изменились. Существенно изменились в худшую сторону. И это тревожно», — отметил он.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о плане ХАМАС напасть на израильскую территорию.