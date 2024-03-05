Путин заявил, что Россию сдерживают во всех сферах её роста
- РИА Новости
По его словам, конкуренты противодействуют развитию государства по всем направлениям, а не только в агропромышленном секторе.
«Посмотрите, где толком мы начинаем расти — там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания», — приводит ТАСС заявление Путина.
Ранее Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.