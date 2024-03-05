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Путин заявил, что Россию сдерживают во всех сферах её роста

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Российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса, что Россию сдерживают по всем направлениям, где она растёт.
Путин заявил, что Россию сдерживают во всех сферах её роста
  • РИА Новости

По его словам, конкуренты противодействуют развитию государства по всем направлениям, а не только в агропромышленном секторе.

«Посмотрите, где толком мы начинаем расти — там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания», — приводит ТАСС заявление Путина.

Ранее Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.

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