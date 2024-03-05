Американист Дудаков: члены администрации Байдена начали бежать с тонущего корабля

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя в беседе с RT отставку замгенсекретаря Виктории Нуланд, отметил, что многие члены административного аппарата президента США Джо Байдена начали «бежать с тонущего корабля» в преддверии президентских выборов в стране.

«Ситуация на Украине, на фронте, разворачивается очень плохо для киевского режима. Конгресс деньги не выделяет. И это, кстати говоря, первостепенная обязанность Виктории Нуланд — продавливать эти транши. Этого не происходит, а выборы уже близко», — рассказал американист.

Он также отметил, что многие «аппаратчики» Байдена уже начали «бежать с тонущего корабля».

«Конечно, убегает и Виктория Нуланд перед выборами, на которых Байден может проиграть, и на фоне очень патовой ситуации на Украине, которая может просто привести к обрушению киевского режима в ближайшие месяцы. Кстати, очень показательно то, что ей на смену пришёл бывший посол Соединённых Штатов в Афганистане. То есть «афганский сценарий», вполне возможно, мы увидим в виде повторения на Украине в ближайшие условно полгода-год», — заключил Дудаков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.