RT в Telegram
Подпишись

Американист Дудаков: члены администрации Байдена начали бежать с тонущего корабля

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя в беседе с RT отставку замгенсекретаря Виктории Нуланд, отметил, что многие члены административного аппарата президента США Джо Байдена начали «бежать с тонущего корабля» в преддверии президентских выборов в стране.
Американист Дудаков: члены администрации Байдена начали бежать с тонущего корабля
  • AP

«Ситуация на Украине, на фронте, разворачивается очень плохо для киевского режима. Конгресс деньги не выделяет. И это, кстати говоря, первостепенная обязанность Виктории Нуланд — продавливать эти транши. Этого не происходит, а выборы уже близко», — рассказал американист.

Он также отметил, что многие «аппаратчики» Байдена уже начали «бежать с тонущего корабля».

«Конечно, убегает и Виктория Нуланд перед выборами, на которых Байден может проиграть, и на фоне очень патовой ситуации на Украине, которая может просто привести к обрушению киевского режима в ближайшие месяцы. Кстати, очень показательно то, что ей на смену пришёл бывший посол Соединённых Штатов в Афганистане. То есть «афганский сценарий», вполне возможно, мы увидим в виде повторения на Украине в ближайшие условно полгода-год», — заключил Дудаков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить