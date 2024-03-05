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В рамках форума молодых дипломатов прошла сессия о России и Латинской Америке

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В рамках VII Глобального форума молодых дипломатов состоялась рабочая сессия «Россия — Латинская Америка: взаимодействие в новом многополярном мире».
В рамках форума молодых дипломатов прошла сессия о России и Латинской Америке
  • © СМД МИД

В ходе сессии своим видением перспектив развития сотрудничества между Россией и латиноамериканскими странами в числе других экспертов поделились посол Венесуэлы Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, и. о. директора ИЛА РАН Д.М. Розенталь, а также замдиректора Россотрудничества П.А. Шевцов.

На встречу также пришли посол Колумбии Эктор Аренас Нейра и посол Гондураса Хуан Эльвир Сальгадо, а посол Панамы Роландо Барроу обратился к участникам сессии с видеопосланием.

Представители СМД МИД России подчеркнули, что Россия развивает отношения с ЛАКБ — одним из влиятельных полюсов Мирового большинства — на основе позитивной повестки и учёта интересов друг друга, не разделяя страны на «свои» и «чужие».

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны участников Всемирного фестиваля молодёжи, в особенности представителей латиноамериканских стран, которые активно дискутировали о ситуации в регионе.

В рамках программы VII Глобального форума молодых дипломатов также прошла рабочая сессия «Факторы успеха интеграционных объединений нового времени на примере ЕАЭС и СНГ».

В рамках мероприятия обсуждались вопросы гуманитарного, культурного и экономического сотрудничества на пространствах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Ранее сообщалось, что на федеральной территории Сириус начался VII Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия в эпоху многополярного мира». 

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