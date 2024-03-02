В Сириусе начался Глобальный форум молодых дипломатов

На федеральной территории Сириус начался VII Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия в эпоху многополярного мира». В рамках мероприятия, которое продлится до 6 марта, пройдут рабочие сессии по комплексу вопросов мировой повестки дня и встречи с руководством МИД России.

Также будут проведены двух- и трёхсторонние консультации между молодёжными организациями внешнеполитических ведомств, шахматный турнир с российскими гроссмейстерами, товарищеский футбольный матч, а также церемония вступления участников форума в Международную ассоциацию молодых дипломатов.

Форум начался с первой рабочей сессии «Молодёжный дипломатический саммит Россия — АСЕАН». Дипломаты из России и государств Юго-Восточной Азии обменялись мнениями о трендах современной дипломатии, поделились своим видением перспектив российско-асеановского сотрудничества.

Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, блокада России невозможна, это показывает Всемирный фестиваль молодёжи, а любые попытки бойкотировать страну с треском провалились.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.