Кириенко: блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодёжи это показывает

Блокада России невозможна, это показывает Всемирный фестиваль молодёжи, а любые попытки бойкотировать страну с треском провалились, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Это показывает, что никакая блокада России невозможна, а с каждым днём этого фестиваля у России, в мире всё большее количество очень талантливых ярких людей, от которых на самом деле через короткий промежуток времени будет зависеть политика их страны», — сказал Кириенко журналистам, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в ООН входят 193 страны, а на площадке фестиваля молодёжи представители 190 стран, то есть почти весь мир.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

Президент России объявил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи открытым.