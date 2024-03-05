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Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

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Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО.
Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба лидера Венгрии.

«Президент республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое решение Шуйока на посту главы государства.

26 февраля сообщалось, что члены венгерского парламента проголосовали за избрание новым президентом Венгрии Тамаша Шуйока.

До этого венгерский парламент единогласно принял отставку Каталин Новак с поста президента Венгрии.

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