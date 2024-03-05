Захарова: встреча с послом ФРГ в МИД была демаршем, а не плановым посещением
- РИА Новости
Она прокомментировала заявления властей Германии о якобы прошедшей «плановой встрече».
«Это в рамках демарша ему был заявлен протест и потребовано объяснение о том, что себе позволяет Германия в целом», — сказала Захарова в интервью ТАСС.
4 марта сообщалось, что МИД России объявил послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров бундесвера об атаках по территории России.