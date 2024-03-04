МИД России объявил послу ФРГ демарш на фоне разговора офицеров бундесвера
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.
Немецкому дипломату также заявлено о недопустимости попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.