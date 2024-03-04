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МИД России объявил послу ФРГ демарш на фоне разговора офицеров бундесвера

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МИД России объявил послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров бундесвера об атаках по территории России.
МИД России объявил послу ФРГ демарш на фоне разговора офицеров бундесвера
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Немецкому дипломату также заявлено о недопустимости попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

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