Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что уход заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд означает изменения в политической сфере.

Депутат отметил, что Нуланд занимала важную позицию в правительстве США.

«Нуланд часто использовала «печеньки Госдепа» как инструмент внешней политики США. Некоторые видят в этом подтверждение дипломатического мастерства и желание достичь своей цели любым способом, в то время как другие могут считать такие действия неподходящими или даже недемократическими», — рассказал Белик.

По его словам, уход Нуланд в отставку говорит о том, что данный подход не принёс ожидаемых результатов.

«Санкции привели к негативным последствиям прежде всего для США. Вместо желаемых перемен они только ухудшили экономическую и политическую ситуацию. Уход Нуланд говорит о том, что метод экономического и политического давления, основанный на использовании «печенек», оказался неэффективным для Госдепа США. И это требует пересмотра стратегии и поиска новых путей взаимодействия с другими странами», — заключил парламентарий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.