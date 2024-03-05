RT в Telegram
Подпишись

Депутат Белик: уход Нуланд показал неэффективность метода политических «печенек»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что уход заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд означает изменения в политической сфере.
Депутат Белик: уход Нуланд показал неэффективность метода политических «печенек»
  • РИА Новости

Депутат отметил, что Нуланд занимала важную позицию в правительстве США.

«Нуланд часто использовала «печеньки Госдепа» как инструмент внешней политики США. Некоторые видят в этом подтверждение дипломатического мастерства и желание достичь своей цели любым способом, в то время как другие могут считать такие действия неподходящими или даже недемократическими», — рассказал Белик.

По его словам, уход Нуланд в отставку говорит о том, что данный подход не принёс ожидаемых результатов.

«Санкции привели к негативным последствиям прежде всего для США. Вместо желаемых перемен они только ухудшили экономическую и политическую ситуацию. Уход Нуланд говорит о том, что метод экономического и политического давления, основанный на использовании «печенек», оказался неэффективным для Госдепа США. И это требует пересмотра стратегии и поиска новых путей взаимодействия с другими странами», — заключил парламентарий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить