EFE: Израиль и ХАМАС согласовали основные пункты для 40-дневного перемирия

Военное крыло палестинского движения ХАМАС и Израиль достигли договорённостей по основным пунктам соглашения, необходимого для достижения 40-дневного перемирия. Об этом со ссылкой на источники сообщает EFE.

По данным новостного агентства, во время действия этого перемирия состоится освобождение 40 израильских заложников и 404 палестинских заключённых.

Помимо этого, ожидается, что на первом этапе перемирия Израиль выведет войска из городских центров в секторе Газа и позволит жителям вернуться в северные и центральные районы палестинского анклава. Также в Газу на ежедневной основе будут пропускать не менее 500 грузовых машин с гумпомощью.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ХАМАС не может собрать информацию о заложниках без прекращения огня.