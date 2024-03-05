CNN: ХАМАС не может собрать информацию о заложниках без прекращения огня
«Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газа Израилем. — RT)», — цитирует его телеканал.
Также Наим отметил, что заложники находятся в разных частях сектора Газа у разных группировок.
Ранее сообщалось, что представители Египта и Катара призывают ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит на первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа.
Также ХАМАС отвергло формулу США по обмену заложников на заключённых с Израилем.