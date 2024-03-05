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CNN: ХАМАС не может собрать информацию о заложниках без прекращения огня

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Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил телеканалу CNN, что палестинское движение не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня.

«Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газа Израилем. — RT)», — цитирует его телеканал.

Также Наим отметил, что заложники находятся в разных частях сектора Газа у разных группировок.

Ранее сообщалось, что представители Египта и Катара призывают ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит на первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа.

Также ХАМАС отвергло формулу США по обмену заложников на заключённых с Израилем.

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