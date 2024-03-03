NYT: ХАМАС отвергло формулу США по обмену заложников на заключённых с Израилем

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложенную американской стороной формулу обмена заложников на заключённых с Израилем.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что предполагался обмен 40 израильских заложников на сотни палестинских заключённых из израильских тюрем.

Уточняется, что, согласно формуле, разное число заключённых обменивалось на заложников разных категорий.

В свою очередь, и Израиль отказался от переговоров, так как палестинское движение не стало предоставлять список ещё живых заложников.

Ранее израильские войска применили фосфорные боеприпасы при нанесении ударов по ливанским селениям в долине реки Ваззани.