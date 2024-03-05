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Минобороны Польши: в стране создадут дроновые войска

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна создаёт дроновые войска.
Минобороны Польши: в стране создадут дроновые войска
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Сделав выводы из войны на Украине, мы создаём компонент дроновых войск. Мы создаём дроновые войска», — сказал он.

Косиняк-Камыш уточнил, что речь идёт не только о БПЛА и их применение обосновано не только в воздухе.

В сентябре председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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