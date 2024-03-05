Боррель: ЕС надеется до конца марта передать Украине ещё 250 тысяч снарядов

Европейский союз рассчитывает до конца марта передать Киеву дополнительно 250 тыс. снарядов, специально произведённых для Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Страны — участницы объединения с февраля 2023 года передали Киеву 350 тыс. снарядов. По словам Борреля, дополнительно на Украину будет поставлена ещё одна партия снарядов, произведённых европейской промышленностью.

«От европейской промышленности путём совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца ещё около 250 тыс. снарядов», — приводит слова Борреля ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции в Брюсселе Боррель заявил, что страны ЕС в 2023 году потратили €58 млрд на покупку оружия.