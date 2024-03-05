NBC: Совету нацбезопасности США пришлось смягчить речь Харрис по Газе

Речь вице-президента США Камалы Харрис по ситуации в Газе была смягчена. По данным телеканала NBC News, Совет национальной безопасности вырезал из неё более жёсткие высказывания в адрес Израиля.

В ходе своего выступления Харрис заявила о необходимости немедленно ввести режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта на шесть недель для возвращения заложников и поставки гуманитарной помощи.

«Первоначальный проект речи Харрис... был более жёстким по отношению к Израилю по поводу тяжёлой гуманитарной ситуации в секторе Газа и необходимости увеличения объёма помощи, чем речь, с которой она в итоге выступила», — отмечает телеканал.

Ранее издание The Hill сообщило, что США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа.