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Мишель Обама опровергла слухи о намерении выдвигаться в президенты США

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Супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель не намерена выдвигаться в президенты США в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи.
Мишель Обама опровергла слухи о намерении выдвигаться в президенты США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в её офисе, заявление приводит телеканал NBC News.

«Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты», — говорится в заявлении.

В офисе добавили, что Мишель Обама полностью поддерживает кандидатуру нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее американский бизнесмен Вивек Рамасвами, объявивший о выходе из президентской гонки, заявил, что Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена.

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