Мишель Обама опровергла слухи о намерении выдвигаться в президенты США
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Об этом сообщили в её офисе, заявление приводит телеканал NBC News.
«Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты», — говорится в заявлении.
В офисе добавили, что Мишель Обама полностью поддерживает кандидатуру нынешнего президента США Джо Байдена.
Ранее американский бизнесмен Вивек Рамасвами, объявивший о выходе из президентской гонки, заявил, что Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена.