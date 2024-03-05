Мишель Обама опровергла слухи о намерении выдвигаться в президенты США

Супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель не намерена выдвигаться в президенты США в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи.

Об этом сообщили в её офисе, заявление приводит телеканал NBC News.

«Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты», — говорится в заявлении.

В офисе добавили, что Мишель Обама полностью поддерживает кандидатуру нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее американский бизнесмен Вивек Рамасвами, объявивший о выходе из президентской гонки, заявил, что Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена.