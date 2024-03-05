МО ФРГ: утечка переговоров произошла не вследствие взлома систем связи

Министерство обороны Германии не рассматривает взлом систем связи как причину утечки переговоров офицеров бундесвера. Об этом сообщил его глава Борис Писториус.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой первым итогам запущенной после утечки разговора военных проверки, министр обороны ФРГ заявил, что о взломе систем связи речь не идёт.

«Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы», — приводит его слова РИА Новости.

Писториус добавил, что обнародованные переговоры велись на версии онлайн-платформы WebEx, на серверах, расположенных исключительно в Германии.

Также в ходе своего выступления немецкий министр допустил, что утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура.