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МО ФРГ: утечка переговоров произошла не вследствие взлома систем связи

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Министерство обороны Германии не рассматривает взлом систем связи как причину утечки переговоров офицеров бундесвера. Об этом сообщил его глава Борис Писториус.
МО ФРГ: утечка переговоров произошла не вследствие взлома систем связи
  • Gettyimages.ru

Выступая на пресс-конференции, посвящённой первым итогам запущенной после утечки разговора военных проверки, министр обороны ФРГ заявил, что о взломе систем связи речь не идёт.

«Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы», — приводит его слова РИА Новости.

Писториус добавил, что обнародованные переговоры велись на версии онлайн-платформы WebEx, на серверах, расположенных исключительно в Германии.

Также в ходе своего выступления немецкий министр допустил, что утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура.

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