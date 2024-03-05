Минобороны Германии начало проверку после утечки разговора про Крымский мост
- Gettyimages.ru
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В отношении всех участников взломанной беседы начато предварительное дисциплинарное расследование», — сказано в материале.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
Газета Financial Times писала, что расширение Германией военных поставок Украине оказалось под вопросом после публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту.