Минобороны Германии начало проверку после утечки разговора про Крымский мост

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В отношении всех участников взломанной беседы начато предварительное дисциплинарное расследование», — сказано в материале.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Газета Financial Times писала, что расширение Германией военных поставок Украине оказалось под вопросом после публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту.