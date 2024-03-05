МВД Германии заявило об усилении мер защиты после перехвата беседы военных
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По её словам, прозвучавшим в интервью изданиям медиагруппы Funke, перехват беседы немецких офицеров якобы был призван «дискредитировать» Германию и «разделить общество».
«Мы ещё больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события», — цитирует Фезер Berliner Morgenpost.
Ранее в бундесвере заявили об отсутствии данных касательно других случаев перехвата переговоров военных ФРГ.