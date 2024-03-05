МВД Германии заявило об усилении мер защиты после перехвата беседы военных

Меры безопасность в Германии были усилены после перехвата переговоров офицеров бундесвера. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По её словам, прозвучавшим в интервью изданиям медиагруппы Funke, перехват беседы немецких офицеров якобы был призван «дискредитировать» Германию и «разделить общество».

«Мы ещё больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события», — цитирует Фезер Berliner Morgenpost.

Ранее в бундесвере заявили об отсутствии данных касательно других случаев перехвата переговоров военных ФРГ.