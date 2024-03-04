В бундесвере нет данных о других случаях перехвата переговоров военных ФРГ

Министерству обороны Германии неизвестно о других случаях перехвата переговоров немецких военных о Крымском мосту.

«В настоящий момент неизвестно о других случаях», — приводит ТАСС слова представителя министерства на брифинге в Берлине.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кадровых решений после скандала в Германии из-за перехвата переговоров офицеров бундесвера пока не принято.