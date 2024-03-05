Захарова рассказала о перспективах восстановления отношений России и США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о перспективах восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

«На сегодня российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, доктринально поставившего задачу нанести России стратегическое поражение. Хотя Белый дом пока и остерегается рушить всё до основания, но к тому, чтобы договариваться по-честному на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, даже в теории тоже не готов», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, американской правящей элите стоит смириться с нарождающимся многополярным миропорядком и перестать мыслить в категориях собственного превосходства.

Как отметила Захарова, выйти на формулу мирного сосуществования с сотрудничеством в отдельных сферах получится только после того, как США на деле признают российские национальные интересы и начнут договариваться по-серьёзному.

Ранее Захарова предложила послу США принять молодых американцев, прибывших на ВФМ.