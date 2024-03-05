Захарова: если Германия тронет российских журналистов, из России уедут немецкие
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«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине. Если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты, это, как вы понимаете, очевидно», — сказала дипломат в эфире «Соловьёв LIVE».
Как отметил в январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.