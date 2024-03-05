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Захарова: если Германия тронет российских журналистов, из России уедут немецкие

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Если власти Германии тронут российских корреспондентов в стране, то немецкие журналисты покинут Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: если Германия тронет российских журналистов, из России уедут немецкие
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине. Если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты, это, как вы понимаете, очевидно», — сказала дипломат в эфире «Соловьёв LIVE».

Как отметил в январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.

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