Захарова: если Германия тронет российских журналистов, из России уедут немецкие

Если власти Германии тронут российских корреспондентов в стране, то немецкие журналисты покинут Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине. Если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты, это, как вы понимаете, очевидно», — сказала дипломат в эфире «Соловьёв LIVE».

Как отметил в январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.