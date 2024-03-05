Bloomberg: Макрон объявит об участии Франции в закупке снарядов для ВСУ

Французский президент Эммануэль Макрон вскоре объявит о присоединении Парижа к инициативе Праги по закупке «сотен тысяч артиллерийских снарядов» для украинской армии, боеприпасы планируется получить от стран, не входящих в Евросоюз.

По информации источников Bloomberg, Германия, Нидерланды и Дания также присоединились к Франции и поддержали план закупки боеприпасов.

Правительство Чехии отмечало, что получило «предварительные обязательства» от Канады и Дании, а также от других стран, включая Литву и Латвию, по вопросу закупки снарядов.

17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах. Речь идёт о 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.