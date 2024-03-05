В американском Теннесси разбился одномоторный самолёт, несколько человек погибли

В американском штате Теннесси одномоторный самолёт потерпел крушение возле шоссе I-40, несколько находящихся на борту человек погибли.

Об этом информирует News Channel 5 со ссылкой на правоохранительные органы.

«Несколько человек на борту погибли», — говорится в сообщении.

При этом точное количество погибших не называется.

На месте происшествия работает полиция, чтобы установить, откуда направлялся самолёт.

Ранее стало известно, что в результате падения бизнесджета Bombardier Challenger 600 на автостраду неподалёку от Неаполя во Флориде погибли два человека.