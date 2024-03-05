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В американском Теннесси разбился одномоторный самолёт, несколько человек погибли

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В американском штате Теннесси одномоторный самолёт потерпел крушение возле шоссе I-40, несколько находящихся на борту человек погибли.
В американском Теннесси разбился одномоторный самолёт, несколько человек погибли
  • © Metro Police

Об этом информирует News Channel 5 со ссылкой на правоохранительные органы. 

«Несколько человек на борту погибли», — говорится в сообщении. 

При этом точное количество погибших не называется.

На месте происшествия работает полиция, чтобы установить, откуда направлялся самолёт.

Ранее стало известно, что в результате падения бизнесджета Bombardier Challenger 600 на автостраду неподалёку от Неаполя во Флориде погибли два человека.

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