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Два человека погибли при крушении бизнес-джета во Флориде

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В результате падения бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автостраду неподалёку от Неаполя во Флориде погибли два человека.

«Два человек погибли в пятницу, когда частный самолет <…> упал на автостраду во Флориде», — сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что на борту самолёта находились пять человек, трое выжили.

Представитель аэропорта города Неаполь заявил, что за две минуты до предполагаемой посадки пилот сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей самолёта и запросил разрешение на экстренную посадку.

Ранее стало известно, что Bombardier Challenger 600 потерпел крушение.

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